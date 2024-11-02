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Крымский мост сейчас: какие очереди и сколько ждать проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту начала расти со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 13:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 73 транспортных средства», — говорится в сообщении.

По мосту через Керченский пролив разрешено передвигаться только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути — семь часов.