Стало известно, сколько будут платить студентам за уборку снега в Петербурге

Отработав в день 4 часа, молодой человек получит 1000 рублей. Если выходишь на большее количество часов, сумма, соответственно, выше. Причем можно подрабатывать буквально пару дней в месяц, а можно встать в ежедневный график — допустим, если студент учится заочно — и выйти на полноценную зарплату. Здесь все зависит только от решения самих ребят, их возможностей и нагрузки в вузе — подобрать комфортный вариант подработки можно при любом раскладе.