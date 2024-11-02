В Калининградской области в этом году отремонтируют девятнадцать мостов

Полностью готовы мостовые сооружения в районе поселка Заречье Гурьевского округа: один — через реку Камышевую, другой — через реку Славную. В Озерском округе на дороге «Свобода — Юдино — Заозерное — Южное» отремонтирован мост через ручей в районе поселка Крушинино. На 16-м километре трассы «Заречье — Осиновка — Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой» привели к нормативам путепровод над федеральной трассой.