В Калининградской области в этом году отремонтируют девятнадцать мостов

По президентскому нацпроекту в этом году в регионе приводят в порядок девятнадцать мостов.
Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры, в 2024 году запланировано отремонтировать порядка 600 погонных метров.
В настоящее время сданы в эксплуатацию четыре объекта. Также девять сооружений находятся в высокой степени готовности. Ещё на пяти мостах срок завершения работ — конец ноября текущего года.
Полностью готовы мостовые сооружения в районе поселка Заречье Гурьевского округа: один — через реку Камышевую, другой — через реку Славную. В Озерском округе на дороге «Свобода — Юдино — Заозерное — Южное» отремонтирован мост через ручей в районе поселка Крушинино. На 16-м километре трассы «Заречье — Осиновка — Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой» привели к нормативам путепровод над федеральной трассой.
Капитально отремонтирован мост в районе поселка Нагорное Багратионовского округа и мост через реку Красную в районе поселка Ольховатка Гусевского округа. После завершения работ идёт приёмка моста через реку Корневку Багратионовского округа и моста через Лаву в районе поселка Родники Гвардейского округа.
На остальных объектах продолжается асфальтирование подходов к путепроводам, установка барьерного ограждения и другие работы.
С момента старта президентского проекта в 2022 году, в Калининградской области отремонтировано более 1300 погонных метров региональных мостов.