В аэропорту Иркутска пьяный мужчина не смог выйти на посадку из автобуса. Причиной стало большое количество выпитого алкоголя. На стоянку самолетов вызвали наряд полиции, чтобы задержать нарушителя. Об этом сообщили в транспортной полиции Прибайкалья.