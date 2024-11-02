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В аэропорту Иркутска пьяный мужчина не смог выйти на посадку из автобуса

Ему пришлось заплатить штраф.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Иркутска пьяный мужчина не смог выйти на посадку из автобуса. Причиной стало большое количество выпитого алкоголя. На стоянку самолетов вызвали наряд полиции, чтобы задержать нарушителя. Об этом сообщили в транспортной полиции Прибайкалья.

— В отношении 43-летнего мужчины составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ, а также протокол административного задержания. Нарушителю назначено наказание в виде штрафа размером 500 ₽, проведена профилактическая беседа, — пояснили в ведомстве.

Кстати, в содеянном он раскаялся и штраф уже оплатил. С 1 ноября проводится профилактическое мероприятие «Деструктивный пассажир». Оно поможет обеспечить порядок и безопасность при перевозках.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре ночью сожгли два автомобиля. Поджигателей ищут правоохранители.