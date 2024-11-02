В Ростове из-за ветра рухнули уже 34 дерева, последствия ликвидируют

В Ростове-на-Дону увеличилось количество жалоб на падения деревьев из-за ветра. Об этом днем 2 ноября сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— На данный момент зафиксировано падение 34 деревьев. Последствия 20 происшествий ликвидированы, — проинформировал Алексей Логвиненко.
Ростовчане сообщают о происшествиях в диспетчерскую службу управления по делам ГО и ЧС. Напомним, ранее сообщалось о падении 22 деревьев и двух легких конструкций.
По прогнозу, к 15 часам сегодняшнего дня ветер в донской столице должен сменить направление на северо-западное. Ослабление стихии возможно к 22 часам, но сохранятся порывы до 18 м/с.