Олбани
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове из-за ветра рухнули уже 34 дерева, последствия ликвидируют

Количество упавших деревьев в Ростове увеличилось с утра 2 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону увеличилось количество жалоб на падения деревьев из-за ветра. Об этом днем 2 ноября сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— На данный момент зафиксировано падение 34 деревьев. Последствия 20 происшествий ликвидированы, — проинформировал Алексей Логвиненко.

Ростовчане сообщают о происшествиях в диспетчерскую службу управления по делам ГО и ЧС. Напомним, ранее сообщалось о падении 22 деревьев и двух легких конструкций.

По прогнозу, к 15 часам сегодняшнего дня ветер в донской столице должен сменить направление на северо-западное. Ослабление стихии возможно к 22 часам, но сохранятся порывы до 18 м/с.