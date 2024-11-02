Олбани
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, что белорусы живут в раю

Александр Лукашенко сказал, что белорусы живут в раю по сравнению с прочим миром.

Источник: Комсомольская правда

Александр Лукашенко сказал, что белорусы живут в раю. Такое заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на «Дожинках», которые в субботу, 2 ноября проходят в городе Мосты Гродненской области. Об этом сообщает БелТА.

По словам президента, белорусы живут в раю по сравнению с тем, как живет прочий мир.

"Как воруют, как растаскивают страны, как уничтожают людей, потому что они имеют другой цвет кожи и потому что у них богатства в земле. Поэтому я прошу: сохраните для себя свою землю!- подчеркнул президент в своем обращении к белорусам.

Ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко заявил, что РФ не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву, Латвию.

А еще президент Беларуси предупредил Польшу, Литву и Латвию о будущем: «Не хотите — не надо».

Также Александр Лукашенко сравнил белорусский райцентр Мосты с Парижем.