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Вода начала выходить из берегов: Что происходит в донских хуторах из-за ураганного ветра

Вышедшая из Дона вода затопила машины, детские площадки и подбирается к домам в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Ураганный ветер не только повалил деревья в Ростове, но и подтопил донские хутора. Среди них — Обуховка, Казачий Ерик и Рогожкино в Азовском районе.

Так, уже с вечера 1 ноября из-за нагонного ветра вода в Дону начала подниматься и выходить из берегов. И уже к утру 2 ноября затопило поля и дворы домовладений, которые находятся ближе к воде.

— А еще — единственный мост, ведущий к школе, — рассказал житель хутора Обуховка Сергей Сюсюкин. — Благо, сейчас каникулы, и детям не нужно идти на уроки.

При этом социальные сети наводнили снимки не только затопленных детских площадок, но и машин.

Так, пришлось понервничать автовладельцам, которые приехали в хутор Рогожкино на рыбалку. Как оказалось, мужчины оставили машины недалеко от берега и отправились к местам, где хорошо клюет. Пока ходили, вода чуть не затопила транспортные средства.

По словам местных жителей, их хутора подтапливает почти каждый год. И сейчас многие переживают, чтобы вода не добралась до их домов.