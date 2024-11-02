Вода начала выходить из берегов: Что происходит в донских хуторах из-за ураганного ветра

Ураганный ветер не только повалил деревья в Ростове, но и подтопил донские хутора. Среди них — Обуховка, Казачий Ерик и Рогожкино в Азовском районе.
Так, уже с вечера 1 ноября из-за нагонного ветра вода в Дону начала подниматься и выходить из берегов. И уже к утру 2 ноября затопило поля и дворы домовладений, которые находятся ближе к воде.
— А еще — единственный мост, ведущий к школе, — рассказал житель хутора Обуховка Сергей Сюсюкин. — Благо, сейчас каникулы, и детям не нужно идти на уроки.
При этом социальные сети наводнили снимки не только затопленных детских площадок, но и машин.
Так, пришлось понервничать автовладельцам, которые приехали в хутор Рогожкино на рыбалку. Как оказалось, мужчины оставили машины недалеко от берега и отправились к местам, где хорошо клюет. Пока ходили, вода чуть не затопила транспортные средства.
По словам местных жителей, их хутора подтапливает почти каждый год. И сейчас многие переживают, чтобы вода не добралась до их домов.