Вода начала выходить из берегов: Что происходит в донских хуторах из-за ураганного ветра

Так, пришлось понервничать автовладельцам, которые приехали в хутор Рогожкино на рыбалку. Как оказалось, мужчины оставили машины недалеко от берега и отправились к местам, где хорошо клюет. Пока ходили, вода чуть не затопила транспортные средства.