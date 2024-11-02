Во время урагана часть Белой Калитвы осталась без электричества

Во время ураганного ветра ряд улиц и СНТ в Белой Калитве остались без электричества. Это произошло из-за технологического нарушения в сети, сообщили в АО «Донэнерго».
Около 11 часов частично обесточенными оказались улицы Веселая, Горького, Колаева, Комарова, Новая, Степная, Строительная, Чернышевского, Щаденко, Элеваторная, а также СНТ «Донец-1», «Донец-2», «Дружба-2», «Шахтостроитель», «Сельмашевец», «Нива».
В 11:43 зафиксировали частичные отключения на улицах Декабристов, Чайковского, Кольцова и Давыдова, а также в переулке Мостовом.
Восстановить подключение пообещали в течение трех часов без предупреждения.