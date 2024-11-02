Новым главой Туймазинского района Башкирии назначили Булата Мусина

Карьеру начал в 2004 году главным специалистом отдела государственного земельного контроля — государственным инспектором Уфы по использованию и охране земель в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству столицы республики. С 2005-го трудился в Управлении Роснедвижимости по Башкирии и Министерстве земельных и имущественных отношений региона. С 2021-го был начальником отдела сводно-аналитической работы Министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ.