Новым главой Туймазинского района Башкирии назначили Булата Мусина

Сегодня, 2 ноября, новым главой администрации Туймазинского района Башкирии назначили Булата Мусина. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.
В администрации состоялось заседание районного Совета, на котором депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Булата Мусина.
Булат Мирзалифович родился 11 ноября 1982 года в селе Верхнеяркеево Илишевского района. Является кандидатом экономических наук. В 2004-ом с отличием окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «экономист-менеджер», в 2009-ом — Самарский государственный экономический университет, защитил кандидатскую.
Прошел курсы повышения квалификации в Московской школе управления СКОЛКОВО, Российской инженерной академии менеджмента и агробизнеса, «Центре опережающей профессиональной подготовки РБ».
Карьеру начал в 2004 году главным специалистом отдела государственного земельного контроля — государственным инспектором Уфы по использованию и охране земель в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству столицы республики. С 2005-го трудился в Управлении Роснедвижимости по Башкирии и Министерстве земельных и имущественных отношений региона. С 2021-го был начальником отдела сводно-аналитической работы Министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ.
С 2022 года был на посту директора Уфимского машиностроительного колледжа. Управленческая команда и коллектив учреждения в том же году выиграли грант в рамках Федерального проекта «Профессионалитет». В 2023-м — грант главы Башкирии за лучшую организацию работы по взаимодействию с работодателями.
Булат Мусин в свое время был награжден почетной грамотой Башкирии, почетными грамотами Министерства промышленности, энергетики и инноваций республики и Союза Торгово-промышленной палаты региона за вклад в развитие промышленности в РБ, за достигнутые успехи в работе, высокое профессиональное мастерство и безупречный труд.
Булат Мирзалифович женат и воспитывает четверых детей.
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