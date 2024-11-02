Замминистра экономики Беларуси сказал, каким бюджетникам повысят зарплату в 2025

Первый заместитель министра экономики Беларуси Андрей Картун сообщил, как передает БелТА, о том, кому планируют поднять зарплаты в приближающемся 2025 году.
Как подчеркнул Андрей Картун, по оценкам профильного министерства и правительства, в 2025 году доходы населения планируется поднять как минимум на 4,5%.
Детально остановился первый замминистра на тех категориях работников бюджетной сферы, чьи зарплаты будут находиться под особым вниманием.
Первый замминистра рассказал о планах на 2025 год. Фото: БелТА.
— Врачей мы будем поддерживать по соотношению со средней заработной платой в полтора раза, а также серьезно займемся такой категорией, как учителя", — приводит слова Картуна названный источник.
Андрей Картун также добавил, что заработные платы учителей в 2025 году планируют увеличить на 6% по отношению к среднему уровню.
Кроме того, уделят внимание социальным работникам и работникам сферы культуры.
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