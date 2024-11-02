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Замминистра экономики Беларуси сказал, каким бюджетникам повысят зарплату в 2025

Замминистра экономики сказал, кому из бюджетников Беларуси повысят зарплату в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель министра экономики Беларуси Андрей Картун сообщил, как передает БелТА, о том, кому планируют поднять зарплаты в приближающемся 2025 году.

Как подчеркнул Андрей Картун, по оценкам профильного министерства и правительства, в 2025 году доходы населения планируется поднять как минимум на 4,5%.

Детально остановился первый замминистра на тех категориях работников бюджетной сферы, чьи зарплаты будут находиться под особым вниманием.

Первый замминистра рассказал о планах на 2025 год. Фото: БелТА.

— Врачей мы будем поддерживать по соотношению со средней заработной платой в полтора раза, а также серьезно займемся такой категорией, как учителя", — приводит слова Картуна названный источник.

Андрей Картун также добавил, что заработные платы учителей в 2025 году планируют увеличить на 6% по отношению к среднему уровню.

Кроме того, уделят внимание социальным работникам и работникам сферы культуры.

Ранее мы писали о том, что в воскресенье, 3 ноября 2024 года, в Беларуси не исключен мокрый снег (тут про это).