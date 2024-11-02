Создан ИИ-помощник для сценариста

«ИИ-ассистент должен взять на себя рутинные (по мнению разработчиков) задачи: генерацию идей, редактирование уже готовых сценариев, а также выступить в роли посредника (цифровой доской) в тех случаях, когда над текстом работают несколько авторов одновременно. Использование программы позволит существенно сократить время и упростить процесс подготовки сценариев для кино и телевидения. К примеру, на генерацию текста для 40-минутного эпизода сериала нейросети потребуется всего 20 минут», — отметили в пресс-службе.