Министерство просвещения РФ одобрило заявку Омской области на ремонт школ и детских садов

Министерство просвещения России одобрила заявку от Омской области на капремонт образовательных учреждений. В список вошли 9 колледжей, 16 детских садов и 21 школа. Планируется, что все работы будут проводиться с 2025 по 2027 годы. Губернатор региона Виталий Хоценко лично контролировал этапы согласования заявки заявки от региона в министерстве просвещения. Благодаря этому в список включили больше учреждений, чем планировали.
В ближайшие три года отремонтируют Омский авиационный колледж, технологический колледж, колледж инновационных технологий, экономики и коммерции, медицинский колледж. В детских садах отремонтируют учреждения в разных районах области. В школах отремонтируют учреждения в Русско-Полянском, Марьяновском, Нижнеомском, Азовском, Одесском, Знаменском, Таврическом, Нововаршавском, Павлоградском, Горьковском, Калачинском, Большереченском, Любинском, Саргатском и Исилькульском районах, а также в Омске.
В регионе продолжается программа капитального ремонта школ. В этом году отремонтируют пять школ. В 2025 году отремонтируют 19 школ. В 2026 году — ещё 19 школ. Всего в регионе отремонтируют 71 школу с 2024 по 2027 годы.