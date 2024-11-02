Министерство просвещения РФ одобрило заявку Омской области на ремонт школ и детских садов

Министерство просвещения России одобрила заявку от Омской области на капремонт образовательных учреждений. В список вошли 9 колледжей, 16 детских садов и 21 школа. Планируется, что все работы будут проводиться с 2025 по 2027 годы. Губернатор региона Виталий Хоценко лично контролировал этапы согласования заявки заявки от региона в министерстве просвещения. Благодаря этому в список включили больше учреждений, чем планировали.