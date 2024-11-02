Сенсационная находка: В Молдове обнаружили захоронение бронзового века — скелет и посуда

В селе Дондюшаны Дондюшанского района во время раскопок археологи обнаружили погребальный комплекс в кургане, сообщает Национальное археологическое агентство.
Комплекс представляет собой могилу, в которой были найдены останки человека. Его скелет находится в скорченном положении, а череп повёрнут на запад. В области головы найден небольшой керамический сосуд ручной работы, а справа от скелета — комочек охры.
Судя по погребальному обряду и ритуалу, а также по керамическому сосуду, гробница отнесена к ямной культуре раннего бронзового века (первая половина III тыс. до н.э.).