Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенсационная находка: В Молдове обнаружили захоронение бронзового века — скелет и посуда

В селе Дондюшаны Дондюшанского района во время раскопок археологи обнаружили погребальный комплекс в кургане.

Источник: Комсомольская правда

В селе Дондюшаны Дондюшанского района во время раскопок археологи обнаружили погребальный комплекс в кургане, сообщает Национальное археологическое агентство.

Комплекс представляет собой могилу, в которой были найдены останки человека. Его скелет находится в скорченном положении, а череп повёрнут на запад. В области головы найден небольшой керамический сосуд ручной работы, а справа от скелета — комочек охры.

Судя по погребальному обряду и ритуалу, а также по керамическому сосуду, гробница отнесена к ямной культуре раннего бронзового века (первая половина III тыс. до н.э.).