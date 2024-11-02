«Прощай, Олежка… Надеюсь, твоя душа найдет успокоение далеко-далеко, высоко-высоко!» Юрий Антонов опечален смертью своего первого соавтора — белорусского поэта Олега Жукова

Начинавший в Беларуси народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов опечален смертью своего первого соавтора — поэта-песенника Олега Жукова. Об этом Антонов написал в популярной соцсети, прокомментировав сообщение о смерти автора текстов многих известных песен, размещенное его дочерью.
Олег Жуков и Юрий Антонов дружили и сотрудничали почти шесть десятилетий. Фото: olegz.by.
Слова Юрия Антонова полны скорби:
«Искренне опечален известием об уходе из жизни моего соавтора, поэта и музыканта и просто замечательного человека Олега Жукова! Нас связывала долголетняя дружба, и музыка!. Прощай, Олежка… Надеюсь, твоя душа найдет успокоение далеко-далеко, высоко-высоко!».
Отдельно маэстро обратился к семье Олега Владимировича:
«Семья, примите мои искренние соболезнования!..».
Прощание с умершим 31 октября в возрасте 87 лет Олегом Жуковым прошло 2 ноября в минском Доме литератора.
Юрий Антонов и Олег Жуков сдружились в минской филармонии, где в середине 1960-х сначала участвовали в составе первого белорусского вокально-инструментального ансамбля «Мелодии и ритмы» под руководством Виктора Синайского (здесь интервью с ним), затем в коллективе «Тоника», который аккомпанировал известному певцу Виктору Вуячичу (90 лет со дня рождения народного артиста Беларуси отмечается в 2024-м — здесь факты биографии Вуячича). Кстати, тут подробно рассказываем, как 60 лет назад Юрий Антонов начал карьеру в Минске: гастролировал в прицепе с печкой-буржуйкой, выступал в первом ВИА, не сошелся с Мулявиным, играл «Битлз» и Высоцкого.
Знакомство Жукова (третий слева) и Антонова (первый справа) завязалось в первом белорусском ВИА «Мелодии и ритмы» под управлением Виктора Синайского (четвертый справа). Фото: olegz.by.
Именно в «Тонике» Антонов и Жуков написали свои первые совместные песни. Ими стали «О добрых молодцах и красных девицах» и «Стой, не стреляй, солдат». Первая исполнялась Юрием Антоновым сначала в рамках «Тоники», а затем звучала во время работы артиста в других ВИА — ленинградском «Поющие гитары» и московском «Добры молодцы». Жуков говорил, что песня «О добрых молодцах и красных девицах» родилась перед заграничными гастролями «Тоники», став своего рода визиткой коллектива. А текст шлягера про «певучий бабушкин рассказ» связан с детством поэта, которое он провел в годы Великой Отечественной войны на Урале у бабушки: она читала внуку много русских народных сказок. Ну, а «Стой, не стреляй солдат» была своеобразным ответом на войну во Вьетнаме.
Жуков и Антонов начинали в аккомпанирующем ансамбле Виктора Вуячича. Фото: olegz.by.
Олег Жуков и Юрий Антонов также стали крестными отцами популярной песни «Люди встречаются». В конце 1960-х молодые люди попали на концерт венгерского певца Виктора Гаваши. Мелодия его песенки о черном поезде (а гастролер пел ее на ломанном русском языке) зацепила Жукова и Антонова. В итоге, первый написал русский текст, второй сделал аранжировку. Вскоре Антонов переехал в Ленинград, в вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары», где эта песня попала в репертуар. Но запомнили ее прежде всего в версии ВИА «Веселые ребята», который издал «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся» на пластинке.
— То, что получились первые песни, которые стали шлягерами, — это же замечательно. То, что с Юрой я познакомился с Антоновым. Я ему благодарен, — признавался Олег Жуков.
Даже после отъезда Юрия Антонова из Минска (кстати, здесь подробнее о фактах белорусской биографии маэстро) и головокружительной карьеры его творческие и дружеские контакты с Олегом Жуковым не прекращались. Вместе они создадут такой шлягер, как «Жизнь играет с нами в прятки» (или просто «Жизнь»), который прозвучал в фильме «Берегите женщин». А также песни «Мой путь прост», Безумные роботы«, “Не гаснут костры” (ее Юрий Михайлович, рассказывал Жуков, полюбил особо), “Горы, долины”, “От подножия к вершине”. Вот что известно о начавшейся в Беларуси дружбе, работе и совместных шлягерах Юрия Антонова и поэта-песенника Олега Жукова, умершего в 87 лет. А здесь рассказываем про главные песни Жукова, которые пел весь СССР и вся Беларусь: “Люди встречаются”, “Жизнь”, “Наташка”, “Тройка”, “Не переживай”, “Белорусы мы”, “Птицы мои, птицы”.
Олег Жуков, белорусские и российские звезды на телешоу по случаю юбилею Юрия Антонова. Фото: olegz.by.
Были у Жукова и Антонова чисто человеческие контакты. В свои приезды в Минск Юрий Михайлович встречался со старыми филармоническими друзьями, приглашал их на концерты, расспрашивал о многих. А у Жукова гостил дома, угощаясь его фирменным борщом, дарил его детям свои пластинки из серии о приключениях Кузнечика Кузи.
К слову, однажды Жуков поделился с «Комсомолкой», что его давний творческий партнер искал у него стихи для новых песен.
— Недавно (дело было в 2018-м — Ред.) позвонил и спросил: «Олег, ты еще пишешь стихи? Мне надо несколько текстов». Я уточнил, на какой возраст. Сказал, что хочет такие, как молодежь поет. Ну, я придумаю что-нибудь.
Олег Жуков, белорусские и российские звезды на телешоу по случаю юбилею Юрия Антонова. Фото: olegz.by.
А в 2021-м Олег Жуков замечал об отношениях с Антоновым:
— Сейчас, когда у него [Антонова] юбилеи наступают, я его поздравляю, он меня приглашает. Продолжаем дружить. Когда наступает пора его поздравлять, я его не забываю, посылаю [поздравления], и он мне пишет: «Олежек! Желаю тебе здоровья, живи и здравствуй, пусть у тебя все будет хорошо!». Сохранились такие отношения.