«Прощай, Олежка… Надеюсь, твоя душа найдет успокоение далеко-далеко, высоко-высоко!» Юрий Антонов опечален смертью своего первого соавтора — белорусского поэта Олега Жукова

Даже после отъезда Юрия Антонова из Минска (кстати, здесь подробнее о фактах белорусской биографии маэстро) и головокружительной карьеры его творческие и дружеские контакты с Олегом Жуковым не прекращались. Вместе они создадут такой шлягер, как «Жизнь играет с нами в прятки» (или просто «Жизнь»), который прозвучал в фильме «Берегите женщин». А также песни «Мой путь прост», Безумные роботы«, “Не гаснут костры” (ее Юрий Михайлович, рассказывал Жуков, полюбил особо), “Горы, долины”, “От подножия к вершине”. Вот что известно о начавшейся в Беларуси дружбе, работе и совместных шлягерах Юрия Антонова и поэта-песенника Олега Жукова, умершего в 87 лет. А здесь рассказываем про главные песни Жукова, которые пел весь СССР и вся Беларусь: “Люди встречаются”, “Жизнь”, “Наташка”, “Тройка”, “Не переживай”, “Белорусы мы”, “Птицы мои, птицы”.