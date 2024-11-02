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Инфекционист заявил, что белорусы чрезмерно боятся коронавируса

Белорусский инфекционист Вельгин заявил, что белорусы чрезмерно боятся коронавируса.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский специалист, замглавного врача инфекционной больницы Минска, главный внештатный инфекционист Мингорисполкома Святослав Вельгин заявил, что белорусы чрезмерно боятся коронавирусной инфекции.

— Все-таки население, мне кажется, сейчас чрезмерно боится ковида с учетом того, что пережили эту пандемию, — приводит слова Вельгина БелТА.

По словам инфекциониста, коронавирус приобретает признаки, характерные для сезонной инфекции, а течение заболевания у пациентов далеко не всегда требует госпитализации и лечения в условиях стационара.

Вместе с тем, случаи тяжелого течения коронавируса медиками также фиксируются. Тяжело болеют COVID-19 пациенты, которые имеют в анамнезе сопутствующие заболевания, в том числе онкологического, кардиологического профилей. Болеть тяжело могут лежачие пациенты, пожилые.

Ранее мы писали о том, что стало известно, каким категориями работников бюджетной сферы в 2025 году в правительстве Беларуси планируют поднять зарплату (читать далее вот тут).