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С правого берега Волги на Самару обрушился шквалистый ветер с дождем 2 ноября

Со стороны правого берега Волги на Самару обрушился штормовой ветер с дождем 2 ноября.

Сейчас в Олбани: +8° 3 м/с 76% 761 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Непогода продолжает бушевать в Самаре 2 ноября 2024 года, испортив самарцам рабочую субботу. Накануне выходных областной центр заливает ливнем и заваливает падающими деревьями. В некоторых районах карагачи и клены угодили прямиком на припаркованные автомобили.

По сообщению синоптиков, завтра, 3 ноября, улучшений погоды ждать не стоит. В воскресенье прогнозируется облачная погода с прояснениями. Температурный фон понизится до — 2 градусов. Порывы западного ветра составят 8−13 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до отметки в — 5 градусов.

В понедельник, 4 ноября, температура воздуха в Самаре упадет до нуля градусов. Возможен снег с дождем.