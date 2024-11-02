С правого берега Волги на Самару обрушился шквалистый ветер с дождем 2 ноября

По сообщению синоптиков, завтра, 3 ноября, улучшений погоды ждать не стоит. В воскресенье прогнозируется облачная погода с прояснениями. Температурный фон понизится до — 2 градусов. Порывы западного ветра составят 8−13 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до отметки в — 5 градусов.