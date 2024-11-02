В Волгограде открыли движение на Иркутской после расширения улицы

Все лето и начало осени на Иркутской велись масштабные работы — дорогу расширили, добавив одну полосу, которая очень пригодится, когда Нулевую продольную продлят до Иркутской и сюда устремится дополнительный поток автомобилей. Те, кто будут ехать от Волги в сторону Рабоче-Крестьянской, будут иметь две полосы. Одна будет для движения направо, прямо и налево, вторая — только налево. На пересечении улиц Иркутской и Циолковского теперь круговая развязка. Все дорожные знаки и разметка уже на месте, сообщает мэрия города.