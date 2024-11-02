В Волгограде открыли движение на Иркутской после расширения улицы

В Волгограде открыли движение по улице Иркутской, которую в этом году расширили на одну дополнительную полосу, а также изменили схему движения, заменив Т-образный перекресток на круговую развязку. Готовность дороги утром 2 ноября оценил мэр города Владимир Марченко, он же поручил убрать блоки с дороги.
Все лето и начало осени на Иркутской велись масштабные работы — дорогу расширили, добавив одну полосу, которая очень пригодится, когда Нулевую продольную продлят до Иркутской и сюда устремится дополнительный поток автомобилей. Те, кто будут ехать от Волги в сторону Рабоче-Крестьянской, будут иметь две полосы. Одна будет для движения направо, прямо и налево, вторая — только налево. На пересечении улиц Иркутской и Циолковского теперь круговая развязка. Все дорожные знаки и разметка уже на месте, сообщает мэрия города.
Также в рамках работ сделали новые тротуары для пешеходов, привели в порядок дороги во дворах. У подрядчика еще много дел, объект пока не сдают: впереди приведение в порядок обочин, работы по благоустройству, высадка растений, укладка газона, установка парковой мебели, детской и спортивной площадки на пешеходных зонах.
Еще до начала этих работ улицу перекопали и заменили инженерные сети под дорогой. Есть надежда, что обойдется без коммунальных аварий, и новую улицу не придется вновь раскапывать.