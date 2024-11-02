Сломалась фреза: водители жалуются на брошенный ремонт моста на проспекте Победы, где расковыряли дорогу

В Калининграде дорожники две недели назад сняли верхний слой асфальта на путепроводе по проспекту Победы и перестали там работать. Об этом «Клопс» рассказали автомобилисты.
«Мы скачем по ямам, а никого из строителей на месте нет», — говорит один из шофёров, Рустам.
Причиной стала поломка оборудования, фрезеровочного аппарата у подрядчика, прокомментировала «Клопс» ситуацию глава администрации Елена Дятлова.
«Сейчас починили, выходят на работу. Делают разделку швов, активно проводят работы. Во время укладки асфальта на следующей неделе движение будет организовано с частичным перекрытием по одной полосе».
В администрации добавили, что все работы завершат к концу следующей недели.
На зимний ремонт трасс в Калининграде выделено ещё 35 млн рублей. В мэрии рассказали, почему затягивают с обещанным ремонтом некоторых дорог.