Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сломалась фреза: водители жалуются на брошенный ремонт моста на проспекте Победы, где расковыряли дорогу

На следующей неделе водителей ожидает ещё один неприятный сюрприз.

Источник: «Клопс»

В Калининграде дорожники две недели назад сняли верхний слой асфальта на путепроводе по проспекту Победы и перестали там работать. Об этом «Клопс» рассказали автомобилисты.

«Мы скачем по ямам, а никого из строителей на месте нет», — говорит один из шофёров, Рустам.

Причиной стала поломка оборудования, фрезеровочного аппарата у подрядчика, прокомментировала «Клопс» ситуацию глава администрации Елена Дятлова.

«Сейчас починили, выходят на работу. Делают разделку швов, активно проводят работы. Во время укладки асфальта на следующей неделе движение будет организовано с частичным перекрытием по одной полосе».

сказала сити-менеджер

В администрации добавили, что все работы завершат к концу следующей недели.

На зимний ремонт трасс в Калининграде выделено ещё 35 млн рублей. В мэрии рассказали, почему затягивают с обещанным ремонтом некоторых дорог.

строительство