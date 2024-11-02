За сутки в Казани выпала треть месячной нормы осадков

С 1 по 2 ноября в Казани и западных районах Республики Татарстан выпало около трети месячной нормы осадков. Об этом сообщает гидрометцентр РТ.
Осадки в виде мокрого снега и дождя наблюдались в течение дня 1 ноября и ночью 2 ноября. В западных районах республики количество осадков составило от 6 до 14 миллиметров, что соответствует 20−31% месячной нормы. В Казани выпало около 14 миллиметров осадков, что также составляет 31% месячной нормы.
В гидрометцентре подчеркнули, что погодные условия соответствуют переходному периоду.
Напомним, в Татарстане ожидается понижение температуры до −2 градусов.