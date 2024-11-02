Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Казани выпала треть месячной нормы осадков

В гидрометцентре подчеркнули, что погодные условия соответствуют переходному периоду.

Сейчас в Олбани: +9° 2 м/с 66% 761 мм рт. ст. +10°
Источник: Аргументы и факты

С 1 по 2 ноября в Казани и западных районах Республики Татарстан выпало около трети месячной нормы осадков. Об этом сообщает гидрометцентр РТ.

Осадки в виде мокрого снега и дождя наблюдались в течение дня 1 ноября и ночью 2 ноября. В западных районах республики количество осадков составило от 6 до 14 миллиметров, что соответствует 20−31% месячной нормы. В Казани выпало около 14 миллиметров осадков, что также составляет 31% месячной нормы.

В гидрометцентре подчеркнули, что погодные условия соответствуют переходному периоду.

Напомним, в Татарстане ожидается понижение температуры до −2 градусов.