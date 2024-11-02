За сутки в Казани выпала треть месячной нормы осадков

Осадки в виде мокрого снега и дождя наблюдались в течение дня 1 ноября и ночью 2 ноября. В западных районах республики количество осадков составило от 6 до 14 миллиметров, что соответствует 20−31% месячной нормы. В Казани выпало около 14 миллиметров осадков, что также составляет 31% месячной нормы.