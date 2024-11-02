Прокуратура нашла нарушения при обустройстве мыса на Ольхоне

— В связи с этим, Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд иск о запрете работ до получения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и подрядной организацией соответствующего согласования со Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, — поделились в ведомстве.