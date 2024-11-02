Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура нашла нарушения при обустройстве мыса на Ольхоне

Строительство моста на мысе Саган-Хушун идет без согласования с органами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура нашла нарушения при возведении подвесного моста на Ольхоне. Как сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, строительство на мысе Саган-Хушун идет без согласования с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

— В связи с этим, Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд иск о запрете работ до получения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и подрядной организацией соответствующего согласования со Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, — поделились в ведомстве.

Сейчас ситуация находится на контроле прокуратуры. Также прокурор предостерег руководителя заповедника о необходимости принятия мер для безопасности туристов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области идет уборка трасс от снега. Дорожники начали работу ночью на участках с большим потоком.