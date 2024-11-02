Метал-группа Dream Theater намерена записать концертный фильм и живой альбом

В настоящий момент Dream Theater гастролируют в честь реюниона: Портной вернулся в состав коллектива спустя 14 лет отсутствия. На февраль следующего года у группы запланирован релиз нового альбома. Музыканты отправятся в турне в его поддержку во второй половине 2025-го. Ударник намекнул, что выступления со свежей пластинкой также будут записаны и выпущены отдельным концертным альбомом.