Над Самарой заметили двойную радугу 2 ноября

В субботу, 2 ноября, самарцы заметили необычное явление — двойную радугу. Она появилась сразу же после того, как по Самаре прошел мощный штормовой фронт с дождем и шквалистым ветром. Стихия бушевала на протяжение 20 минут. После чего как ни в чем не бывало небо развиднелось и выглянуло солнце.
Жителям города предстала красивейшая картина удивительного природного явления — двойная радуга. Самарцы с восхищением стали снимать красоту и делиться кадрами в социальных сетях.
Отметим, что такое оптическое явление случается нечасто. Согласно поверьям, человека ждет богатство и счастье, если он увидит несколько радуг рядом. Так же согласно мифологии, там, где начинается радуга, спрятан горшок с золотом.