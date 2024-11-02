Над Самарой заметили двойную радугу 2 ноября

В субботу, 2 ноября, самарцы заметили необычное явление — двойную радугу. Она появилась сразу же после того, как по Самаре прошел мощный штормовой фронт с дождем и шквалистым ветром. Стихия бушевала на протяжение 20 минут. После чего как ни в чем не бывало небо развиднелось и выглянуло солнце.