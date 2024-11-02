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Над Самарой заметили двойную радугу 2 ноября

В субботу, 2 ноября над Самарой заметили двойную радугу.

Сейчас в Олбани: +8° 3 м/с 76% 761 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

В субботу, 2 ноября, самарцы заметили необычное явление — двойную радугу. Она появилась сразу же после того, как по Самаре прошел мощный штормовой фронт с дождем и шквалистым ветром. Стихия бушевала на протяжение 20 минут. После чего как ни в чем не бывало небо развиднелось и выглянуло солнце.

Жителям города предстала красивейшая картина удивительного природного явления — двойная радуга. Самарцы с восхищением стали снимать красоту и делиться кадрами в социальных сетях.

Отметим, что такое оптическое явление случается нечасто. Согласно поверьям, человека ждет богатство и счастье, если он увидит несколько радуг рядом. Так же согласно мифологии, там, где начинается радуга, спрятан горшок с золотом.