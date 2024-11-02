Один из символов Ташкента — здание гостиницы «Чорсу» — будет разобрано

Этой новостью поделился журналист и блогер Никита Макаренко. По его словам, сегодня в Ташкенте представили проект реконструкции площади Чорсу, и стало ясно, что судьба этого объекта решена. Здание гостиницы «Чорсу», которое более 20 лет находится в запустении и практически разрушилось, не удалось спасти. Ни один инвестор не соглашался взять его на реконструкцию, а те, кто брали, в итоге отказывались.
«К сожалению, её уже никак не спасти. По заключению экспертизы и архитекторов, состояние перекрытий и арматуры уже не позволяет их восстановить. Только разобрать. Это грустно. Но вина на тех, кто её не сберег», — отметил Макаренко.
Строительством займется известное немецкое архитектурное бюро Tchoban Voss Architekten. На представленном фото показан предварительный проект, окончательный вариант планируют показать позднее. Основное здание сохранит очертания бывшей гостиницы, а в его фойе откроют небольшой музей, посвященный старой гостинице. Начало строительства запланировано на 2025 год, а завершение — на 2029 год.