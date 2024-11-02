Один из символов Ташкента — здание гостиницы «Чорсу» — будет разобрано

Этой новостью поделился журналист и блогер Никита Макаренко. По его словам, сегодня в Ташкенте представили проект реконструкции площади Чорсу, и стало ясно, что судьба этого объекта решена. Здание гостиницы «Чорсу», которое более 20 лет находится в запустении и практически разрушилось, не удалось спасти. Ни один инвестор не соглашался взять его на реконструкцию, а те, кто брали, в итоге отказывались.