В расписание поезда Казань — Нижний Новгород внесены изменения

«Поезд № 7007/7009/7011/7012 будет отправляться со станции Казань в 15.50 и прибывать в Нижний Новгород в 21.49», — говорится в сообщении.
Кроме того, поезд № 7024 сообщением Канаш — Казань будет отправляться в 20.33 и прибывать в 22.07.
Расписание пригородного поезда сообщением Казань — Нижний Новгород изменится с 3 ноября, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«Поезд № 7007/7009/7011/7012 будет отправляться со станции Казань в 15.50 и прибывать в Нижний Новгород в 21.49», — говорится в сообщении.
Кроме того, поезд № 7024 сообщением Канаш — Казань будет отправляться в 20.33 и прибывать в 22.07.