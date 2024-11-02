Пермский край приближающийся циклон «Мартина» накроет снегопадами и грозами

В Пермский край с запада России смещается очередной мощный циклон. Ушедшую из Прикамья «Лидию» сменит «Мартина». Приход нового циклона вызовет резкое понижение атмосферного давления и очередные снегопады, а на крайнем юге региона — грозы.
По информации НИС-центра Пермского университета, наиболее интенсивные осадки утром прошли на границе Пермского края с Удмуртией. К обеду циклонический фронт добрался до Перми, где прошел сильный мокрый снег, перешедший в дождь. Вместе с осадками потеплело до +3…+5 градусов, тает снег.
Атмосферное давление к вечеру упадет до 715−718 мм рт. столба. Это самый низкий показатель за последние девять лет, начиная с 2015 года.
Еще теплее температура воздуха была на юге Прикамья: в Чернушке, Куеде и Чайковском — около +7 градусов. Воздух постепенно начнет охлаждаться на 1−2 градуса. Ожидается сильный дождь, который полностью растопит выпавший снег. Вечером есть вероятность грозы.
Ночью 3 ноября интенсивные осадки синоптики прогнозируют на востоке и севере Пермского края. В Красновишерске, Ныробе, Косе прирост высоты снежного покрова составит 10−20 см. В Губахе утром снежный покров превысит 30 см.