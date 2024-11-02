Пермский край приближающийся циклон «Мартина» накроет снегопадами и грозами

По информации НИС-центра Пермского университета, наиболее интенсивные осадки утром прошли на границе Пермского края с Удмуртией. К обеду циклонический фронт добрался до Перми, где прошел сильный мокрый снег, перешедший в дождь. Вместе с осадками потеплело до +3…+5 градусов, тает снег.