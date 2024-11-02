Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 3 ноября 2024

В Московском районе Санкт-Петербурга 3 ноября 2024 года ограничат движение автомобильного транспорта по улице Ленсовета от Авиационной улицы до улицы Фрунзе. Нельзя будет проехать и в районе перекрестка с улицей Гастелло. В ГАТИ причиной ограничения движения называют проведение ремонтных работ, которые планируется закончить к 8 ноября текущего года.