Олбани
+8°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 3 ноября 2024

3 ноября 2024 года будет осуществлено перекрытие дорог в городе Санкт-Петербурге, о чем сообщает Государственная административно-техническая инспекция города.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Дорога в Санкт-Петербурге.
Источник: Shutterstock

Где ограничат движение во время ремонта дорог

В Московском районе Санкт-Петербурга 3 ноября 2024 года ограничат движение автомобильного транспорта по улице Ленсовета от Авиационной улицы до улицы Фрунзе. Нельзя будет проехать и в районе перекрестка с улицей Гастелло. В ГАТИ причиной ограничения движения называют проведение ремонтных работ, которые планируется закончить к 8 ноября текущего года.

На один день 3 ноября ограничат движение машин по Карповскому мосту в Петроградском районе. На данном участке дороги проводятся работы по ремонту покрытия.

Кроме того, 3 ноября продлится действие ограничений на движение транспорта по западной части проспекта Стачек от Кронштадтской площади до проспекта Маршала Жукова в Кировском районе северной столицы. В прежнем объеме движение здесь восстановят только 19 февраля 2025 года.

До 30 ноября 2024 года нельзя проехать по Заставской улицы от Люботинского проспекта до Витебского проспекта.

Объездные маршруты

Перекрытый участок на Карповском мосту можно объехать через улицу Всеволода Вишневского, по набережной реки Карповки и далее по Геслеровскому мосту и Иоанновскому переулку. На других участках водителям рекомендуют следовать по остающимся свободным полосам.