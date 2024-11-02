Телебашня в Самаре окрасится в цвета триколора в День народного единства 4 ноября

В Самаре 4 ноября с момента наступления сумерек телебашня в Самаре озарится цветами российского триколора. Несколько тысяч огоньков красного, синего и белого цветов будут переливаться и мерцать, создавая праздничное настроение.
В акции также участвуют башни и мачты Благовещенска, Биробиджана, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Иркутска, Калуги, Казани, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Сочи, Симферополя, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Уфе, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля.
На фасаде Останкинской телебашни в Москве появятся изображение памятника Минину и Пожарскому, Храма Василия Блаженного и Московского Кремля, развевающегося флага России.