МЧС: в Свердловской области пройдет сильный снег

В Свердловской области пройдет сильный снег. Непогода ожидается 2 и 3 ноября. Региональное ГУ МЧС продлило штормовое предупреждение.
— 2 и 3 ноября местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 23 метров в секунду, сильный снег и гололед, — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Свердловские спасатели посоветовали жителям региона в период предупреждения соблюдать меры безопасности. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок на автомобиле, особенно если машине не оборудована зимней резиной.
Ранее, утром 1 ноября 2024 года, Екатеринбург накрыло снегом. Осадки прошли ночью. Всему виной циклон Мартина, надвигающийся на Свердловскую область.