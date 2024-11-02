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МЧС: в Свердловской области пройдет сильный снег

Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение.

Сейчас в Олбани: +9° 2 м/с 66% 761 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области пройдет сильный снег. Непогода ожидается 2 и 3 ноября. Региональное ГУ МЧС продлило штормовое предупреждение.

— 2 и 3 ноября местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 23 метров в секунду, сильный снег и гололед, — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Свердловские спасатели посоветовали жителям региона в период предупреждения соблюдать меры безопасности. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок на автомобиле, особенно если машине не оборудована зимней резиной.

Ранее, утром 1 ноября 2024 года, Екатеринбург накрыло снегом. Осадки прошли ночью. Всему виной циклон Мартина, надвигающийся на Свердловскую область.