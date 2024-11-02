«Выходи отсюда»: Маршрутчик из Омска высадил ребенка и уехал

Школьник протянул водителю карту для оплаты проезда, но тот в грубой форме ответил, что «Омка» здесь не работает. На вопрос мальчика: «И что мне теперь делать?» — водитель закричал на него — «Выходи отсюда». Ребёнок выбежал из маршрутки. Водитель закрыл двери и резко поехал.