«Выходи отсюда»: Маршрутчик из Омска высадил ребенка и уехал

Сообщение о поведении водителя-хама появилось в популярном омском паблике. Как рассказал свидетельница конфликта на остановке «Кристалл» в маршрутку № 922 вошёл мальчик лет восьми-десяти.
Школьник протянул водителю карту для оплаты проезда, но тот в грубой форме ответил, что «Омка» здесь не работает. На вопрос мальчика: «И что мне теперь делать?» — водитель закричал на него — «Выходи отсюда». Ребёнок выбежал из маршрутки. Водитель закрыл двери и резко поехал.
Пассажиры сделали ему замечание, что по закону он не имел права выгонять ребёнка из транспорта, в ответ услышали лишь грубости.
При этом, одна из женщин сообщила, что водитель решил проучить особо недовольных его поступком граждан. И проехал нужную им остановку. Одной из женщин пришлось идти пешком с ребенком-инвалидом. Из-за водителя, написали очевидцы, им пришлось пройти ещё одну остановку.