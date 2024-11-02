«Белавиа» повторно выставила на продажу самолет, теперь цена уже со скидкой

Авиакомпания «Белавиа» выставила на продажу самолет со скидкой. Соответствующее объявление размещено на одной из профильных аукционных площадок. Речь идет о пассажирском самолете Bombardier CL-600−2B19 (CRJ-100), который был выпущен в 1999 году. Отметим, что это уже вторая попытка продать воздушное судно, в первый раз стартовая цена составляла около 3 миллионов белорусских рублей. Повторное предложение — со скидкой: цену продавец снизил до 2,48 миллиона рублей. Торги запланированы на 12 ноября 2024 года.