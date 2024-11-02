«Белавиа» повторно выставила на продажу самолет, теперь цена уже со скидкой

Авиакомпания «Белавиа» выставила на продажу самолет со скидкой. Соответствующее объявление размещено на одной из профильных аукционных площадок. Речь идет о пассажирском самолете Bombardier CL-600−2B19 (CRJ-100), который был выпущен в 1999 году. Отметим, что это уже вторая попытка продать воздушное судно, в первый раз стартовая цена составляла около 3 миллионов белорусских рублей. Повторное предложение — со скидкой: цену продавец снизил до 2,48 миллиона рублей. Торги запланированы на 12 ноября 2024 года.
Добавим, что самолет рассчитан на 50 пассажирских мест, последние пять лет из своих 25 лет (с января 2019-го) судно находилось на хранении, поэтому работоспособность его узлов и агрегатов не проверялась.
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