День народного единства в Нижнем Новгороде: куда пойти, что делать и как будет работать общественный транспорт

Кроме того, в День народного единства вход на территорию Нижегородского кремля будет ограничен. Попасть туда можно будет через досмотровые рамки у Дмитриевской, Кладовой и Ивановской башен. При этом к Ивановской башне можно будет подойти со стороны Белой башни.