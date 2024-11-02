День народного единства в Нижнем Новгороде: куда пойти, что делать и как будет работать общественный транспорт

Праздник имеет большую историю: именно в этот день в 1612 году народное ополчение, которое возглавил земской староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, освободило Москву от польских интервентов. Считается, что благодаря их усилиям народ смог сплотиться и освободить Россию от захватчиков.
Какая праздничная программа запланирована на 4 ноября, где будут перекрыты улицы и как будет ходить общественный транспорт — обо всем этом читайте в специальной подборке сайта pravda-nn.ru.
Что делать?
Площадь Народного Единства.
Главной площадкой торжества в Нижнем Новгороде станет площадь Народного Единства. В течение дня там будут работать выставки «Нижегородская доблесть» и «Завтра зависит от нас», историческая реконструкция с мастер-классами, фотозоны и гастрономическая ярмарка с блюдами кухонь разных народов региона.
Другие локации.
Днем от Михайло-Архангельского собора до площади Народного Единства отправится крестный ход. Шествие возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Далее на площади начнется фестиваль-акция «Нижегородцы — для России». На Ивановском съезде до площади Народного Единства 500 нижегородцев развернут 100-метровый флаг.
Также в рамках акции «Нижегородцы — для России» с площади Народного Единства в зону СВО отправятся добровольцы и гуманитарная помощь для участников боевых действий.
Кроме того, праздник пройдет в парке имени А. С. Пушкина. Мероприятия пройдут на сцене, перед Домом народного единства и в парковых аллеях. В программе — мастер-классы по чеканке старинных монет, печати древнерусских приказов, русским народным танцам и изготовлению свечей из вощины. Также в парке пройдут танцевальное шоу «Дружба народов», детская игра и будет работать полевая кухня.
4 ноября в концертном зале «МТС Live Холл» выступит народный артист России Олег Газманов в рамках проекта «Родники». Трансляцию концерта можно будет увидеть в прямом эфире на странице сообщества «Родники» ВКонтакте.
Дополнительные мероприятия.
Кроме того, в этот день на нижегородской телебашне появится праздничная подсветка. Вышка окрасится в цвета российского флага, а затем на ней покажут узнаваемый силуэт памятника Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому, региональную символику и изображение Дмитриевской башни Нижегородского кремля. Также на гранях телебашни появится бегущая строка: «4 ноября — День народного единства».
Сама иллюминация будет работать с 18.00 до 22.00.
Однако красивого «небесного» завершения в этот день можно не ждать: организовывать салют 4 ноября в Нижнем Новгороде не планируют. Почему именно, не сообщается.
Кроме того, в День народного единства вход на территорию Нижегородского кремля будет ограничен. Попасть туда можно будет через досмотровые рамки у Дмитриевской, Кладовой и Ивановской башен. При этом к Ивановской башне можно будет подойти со стороны Белой башни.
После снятия ограничений вход на территорию Кремля будет открыт через Дмитриевскую, Кладовую, Никольскую, Ивановскую и Пороховую башни.
Кремлевский фуникулер будет открыт для посетителей после обеда 4 ноября.
Как добраться?
4 ноября будет ограничено движение машин в центре Нижнего Новгорода, также изменятся маршруты общественного транспорта. Так, с 00.01 до 18.00 в этот день перекроют следующие улицы:
Зеленский съезд — на участках от площади Минина и Пожарского до улицы Широкой, от улицы Октябрьской до улицы Широкой;
Широкая улица;
Рождественская улица — на участке от переулка Нагорного до улицы Широкой;
площадь Народного единства;
Ивановский съезд.
Из-за ограничений изменятся маршруты общественного транспорта:
автобусы А‑3, А‑19, А‑61, А‑90, Т‑24, Т‑40, Т‑45, Т‑70, Т‑74, Т‑91, 226, 304 поедут по Похвалинскому съезду, улицам Маслякова, Ильинской, Добролюбова, Октябрьской, Варварской (в направлении нагорной части города) и по улицам Алексеевской, Октябрьской, Добролюбова, Ильинской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду (в направлении заречной части);
автобусы А‑5 будет пустят по Похвалинскому съезду, Нижне-Волжской набережной в оба направления;
автобусы втобусы А‑52, А‑71, А‑95 поедут до конечного остановочного пункта «Катер Герой» по Нижне-Волжской набережной в оба направления.
Платные парковки в Нижнем Новгороде в праздничные дни будут работать бесплатно. Не придется платить за них с 20.00 2 ноября до 08.00 5 ноября.
Изменится и график работы канатной дороги в Нижнем Новгороде и на Бору. В понедельник, 4 ноября, канатная дорога будет работать в течение 13 часов без перерывов.
Куда пойти?
Помимо главной площадки праздника — площади Народного единства — в Нижнем Новгороде пройдут развлекательные мероприятия в городских учреждениях культуры. Там запланированы интерактивные программы, квесты, экскурсии, фестивали и кинопоказы.
4 ноября в парке «Швейцария» пройдут познавательные мероприятия. Среди них — театрализованные экскурсии «Прогулка с историей», где костюмированные персонажи расскажут об истории нижегородского народного ополчения; квест «Нижегородская Швейцария», в котором участники смогут показать свои знания о Дне народного единства, истории парка и Нижнего Новгорода.
В Автозаводском парке будет работать военно-патриотическая выставка «Оружие России — Оружие Победы», также состоится интерактивный мастер-класс «Сила Русского Оружия» с имитацией стрельбы из образцов отечественного вооружения и показательными выступлениями.
В архитектурно-этнографическом музее «Щелоковский хутор» пройдет лекция «Нижегородские предания и легенды».
В «Парке Победы» будет работать выставка оружия и пройдет экскурсия, на которой расскажут об экспонатах парка.
В музее-квартире А. М. Горького состоится демонстрация литературно-музыкального видеоальбома «В единстве наша сила»; в музее «Домик Каширина» нижегородцам устроят экскурс в прошлое «История площади Народного единства»; в музее А. Д. Сахарова состоится День открытых дверей и экскурсия по музею, также будет работать выставка «Жизнь в служении».
В общественно-досуговом центре «Смена» запланированы благотворительные показы фильмов: «Летучий корабль», «Мой дикий друг», «Дух Байкала» (6+).
Также мероприятия, посвященные Дню народного единства, пройдут в библиотеках всех районов города, детских музыкальных школах и школах искусств.
4 ноября Нижегородская область присоединится к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Мероприятия будут посвящены теме «Россия объединяет».
Акция приурочена к празднованию Дня народного единства — в честь государственного праздника доступ к постоянным экспозициям Нижегородского государственного художественного музея и Русского музея фотографии будет бесплатным. Кроме того, можно будет бесплатно посетить постоянные экспозиции Нижегородского музея-заповедника, в том числе Усадьбы Рукавишниковых, Технического музея, музея «Покровка, 8» и мультимедийного парка «Россия — моя история».
Погода.
В понедельник, 4 ноября, весь день в Нижнем Новгороде будет пасмурно. Температура воздуха в течение дня составит −2…-1 градус.
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