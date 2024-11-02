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На шести улицах Таганрога планируют подключить освещение

Глава Таганрога назвала улицы, на которых подключат освещение.

Источник: Комсомольская правда

Монтаж освещения на шести улицах Таганрога планируют завершить до конца 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.

Наружное освещение собираются подключить на следующих участках:

— на Мичурина, от Мичурина, 3 до Богдана Хмельницкого и от Циолковского до Комарова;

— на Вишневой, от Комарова до Театральной;

— вдоль улицы Галицкого;

— на Московской, от Нестора Кукольника до переулка Пионерского;

— на Михайловской;

— на Заводской, в районе пересечения Заводской и Осипенко.

— Подчеркну, уже сегодня занимаемся разработкой проекта по дополнительному строительству освещения в 2025 году, — добавила Светлана Камбулова.

Напомним, ранее о планах по освещению улицы Фрунзе в Таганроге рассказал замглавы администрации города по вопросам транспорта и дорожного строительства Михаил Григорян.