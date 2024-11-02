На шести улицах Таганрога планируют подключить освещение

Монтаж освещения на шести улицах Таганрога планируют завершить до конца 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.
Наружное освещение собираются подключить на следующих участках:
— на Мичурина, от Мичурина, 3 до Богдана Хмельницкого и от Циолковского до Комарова;
— на Вишневой, от Комарова до Театральной;
— вдоль улицы Галицкого;
— на Московской, от Нестора Кукольника до переулка Пионерского;
— на Михайловской;
— на Заводской, в районе пересечения Заводской и Осипенко.
— Подчеркну, уже сегодня занимаемся разработкой проекта по дополнительному строительству освещения в 2025 году, — добавила Светлана Камбулова.
Напомним, ранее о планах по освещению улицы Фрунзе в Таганроге рассказал замглавы администрации города по вопросам транспорта и дорожного строительства Михаил Григорян.