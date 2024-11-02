На улице ожидаются минусовые температуры: в Челябинской области снег с дождем будет идти все выходные

Погода в Челябинской области в ближайшие дни продолжит оставаться ненастной. Синоптики регионального Гидрометцентра обещают снег с дождем, а температура воздуха даже днем будет держаться на минусовых температурах.
Ночью в воскресенье, 3 ноября, прогнозируется облачная погода. Ожидаются небольшие, а где-то местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможен снег. На западе региона осадки могут быть очень сильными. Также ночью и днем в отдельных районах ожидаются метели, гололед и налипание мокрого снега на провода. Ветер южный с переходом на западный 9−14 м/с, порывы 15−20 м/с, местами до 26 м/с. Температура воздуха ночью от −2, +3°C, в горах и низинах до −5°C, днём −2, +3°C.
Облачно с прояснениями будет в понедельник, 4 ноября. Местами ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедные явления. Температура воздуха ночью составит −3, −8°C, днем будет −3, +2°C. Ветер юго-западный, южный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.