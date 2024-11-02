В Перми ввели новые правила оформления вывесок на дверях магазинов

По данным департамента градостроительства и архитектуры, таблички должны быть выполнены в виде несплошной выклейки букв, цифр из декоративной пленки. На ней должна быть размещена информация о наименовании организации или индивидуального предпринимателя, профиле деятельности, виде товаров и услуг. Также на табличке должно размещаться наименование, изображение товарного знака, адрес и режим работы.