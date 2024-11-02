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В 2025 году в Башкирии начнет работать распределительный центр за более чем девять млрд рублей

В Башкирии появится распределительный центр за 9,3 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 1 ноября, в Доме Республики глава Башкирии Радий Хабиров провел очередное заседание в формате «Инвестчас», на котором рассмотрели новые инициативы в промышленности и сельском хозяйстве региона.

Директор по развитию компании «ПФО Оренбург» Никита Иночкин рассказал о проекте строительства в Чишминском районе складского распределительного центра. Инвестор планирует вложить 9,3 миллиарда рублей в создание комплекса площадью 187 тысяч квадратных метров. Строители уже успели подготовить фундамент здания и приступили к установке железобетонных колонн каркаса.

Запуск объекта в эксплуатацию намечен на конец следующего года. Предполагается, в новом складе получится разместить большое количество арендаторов, которые потенциально могут создать до четырех тысяч рабочих мест. Оператором центра станет компания «СберЛогистика».

— В качестве мер поддержки проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот, — сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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