Автоматы и боеприпасы исполнителям теракта в «Крокусе» предоставили баталхаджинцы

Правоохранители задержали Медова и Аушева в Ингушетии, после чего суд отправил их в СИЗО. Их обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 5 ст. 222 УК РФ), а также взрывных устройств и взрывчатки (ч. 3 ст. 222.1). Свое участие в теракте баталхаджинцы отрицают. По их словам, работали они только с посредниками, поэтому не знали, где в итоге окажется оружие и как оно будет использовано. Двух других фигурантов — Кулаева и Алиева — задержать пока не удалось, их объявили в розыск.