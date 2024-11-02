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В Бресте 179 человек эвакуировали из Колледжа бизнеса и права из-за возгорания

Почти 180 человек эвакуировали из Колледжа бизнеса и права из-за возгорания.

Источник: Комсомольская правда

179 человек эвакуировали из Колледжа бизнеса и права в Бресте из-за возгорания. Как сообщили в МЧС, ЧП произошло в днем в пятницу, 1 ноября 2024 года. Системы автоматической пожарной сигнализации зафиксировали задымление в помещении библиотеки на мансардном этаже трехэтажного здания Колледжа бизнеса и права, который находится в Бресте.

Еще до прибытия спасателей, в результате сработки системы речевого оповещения, из здания были эвакуированы 179 человек, в том числе 162 учащихся.

Сообщается, что работники колледжа ликвидировали возгорание потолочного светильника. К счастью, пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что в правительстве сообщили о том, насколько увеличат зарплаты бюджетникам в 2025 году (вот здесь про это в деталях и подробностях).