В Бресте 179 человек эвакуировали из Колледжа бизнеса и права из-за возгорания

179 человек эвакуировали из Колледжа бизнеса и права в Бресте из-за возгорания. Как сообщили в МЧС, ЧП произошло в днем в пятницу, 1 ноября 2024 года. Системы автоматической пожарной сигнализации зафиксировали задымление в помещении библиотеки на мансардном этаже трехэтажного здания Колледжа бизнеса и права, который находится в Бресте.
Еще до прибытия спасателей, в результате сработки системы речевого оповещения, из здания были эвакуированы 179 человек, в том числе 162 учащихся.
Сообщается, что работники колледжа ликвидировали возгорание потолочного светильника. К счастью, пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.
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