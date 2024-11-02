В Воронеже умер 57-летний протоиерей Игорь Болгов

Игорь Болгов родился в Воронеже 22 сентября 1967 года. Окончил среднюю школу № 62, с 1985 по 1987 годы году служил в армии. После демобилизации трудился слесарем-электриком на Воронежском тепловозоремонтном заводе имени Тельмана, а потом решил стать священником. Отец Игорь начинал служение в Вознесенском соборе Ельца в Липецкой области, а затем продолжил деятельность на духовном поприще на различных приходах Воронежской епархии.