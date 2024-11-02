В Воронеже умер 57-летний протоиерей Игорь Болгов

В пятницу, 1 ноября, после продолжительной болезни умер 57-летний протоиерей Игорь Болгов. Об этом сообщили в группе храма Андрея Первозванного ВКонтакте.
Игорь Болгов родился в Воронеже 22 сентября 1967 года. Окончил среднюю школу № 62, с 1985 по 1987 годы году служил в армии. После демобилизации трудился слесарем-электриком на Воронежском тепловозоремонтном заводе имени Тельмана, а потом решил стать священником. Отец Игорь начинал служение в Вознесенском соборе Ельца в Липецкой области, а затем продолжил деятельность на духовном поприще на различных приходах Воронежской епархии.
16 февраля 1992 года Игорь Болгов был рукоположен во диакона, а 8 марта 1992 года — во иерея. В 2012 году был удостоен сана протоиерея. С 28 февраля 2019-го по 22 мая 2020-го отец Игорь был клириком Храма святого апостола Андрея Первозванного в Воронеже.
В последние годы из-за болезни отец Игорь был выведен за штат Воронежской области. Но по мере сил продолжал работать в храме.
Отца Игоря похоронят на кладбище в воронежском микрорайоне Боровое.