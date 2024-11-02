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Туманы и гололед: какая погода ожидает казахстанцев 3 ноября

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 3 ноября 2024 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Олбани: +8° 4 м/с 76% 763 мм рт. ст. +10°
Источник: Zakon.kz

С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны пройдут осадки — дожди и снег.

«Лишь на юге и юго-востоке республики погода преимущественно без осадков. В целом по Казахстану прогнозируются туманы и усиление ветра. На западе, севере и востоке — гололед».

сообщили в РГП «Казгидромет».

В Астане ночью переменная облачность, дождь. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер 15−20 метров в секунду утром и днем порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем до +11+13°.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +17+19°.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +23+25°.