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Трэш-метал группа Exodus выпустила кавер на трек AC/DC «Beating Around The Bush»

Американская трэш-метал-группа Exodus поделилась студийной версией кавера на песню Beating Around The Bush. Ее авторство принадлежит австралийскому коллективу AC/DC. Музыканты неоднократно исполняли эту композицию на своих концертах.

Источник: Звук

Американская трэш-метал-группа Exodus поделилась студийной версией кавера на песню Beating Around The Bush. Ее авторство принадлежит австралийскому коллективу AC/DC. Музыканты неоднократно исполняли эту композицию на своих концертах.

Примечательно, что участие в создании кавера принял Рик Хунольт, ранее входивший в состав Exodus. Сам трек был записан еще в 2021-м, когда коллектив работал над альбомом Persona Non Grata. Об этом сообщает Blabbermouth.

Ранее необычными каверами на легендарные треки поделились Avenged Sevenfold и The HU.