В Новосибирской области начал курсировать новый электропоезд ЭП2ДМ

По данным магистрали, сегодня 8-вагонный состав доставил пассажиров из Новосибирска в Искитим, а в будущем он будет курсировать на самых востребованных маршрутах региона, таких как Новосибирск — Барабинск, Новосибирк — Татарская и Новосибирск — Черепаново.