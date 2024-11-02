В Новосибирской области начал курсировать новый электропоезд ЭП2ДМ

В субботу, 2 ноября в Новосибирской области отправился по маршруту новый электропоезд ЭП2ДМ. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
По данным магистрали, сегодня 8-вагонный состав доставил пассажиров из Новосибирска в Искитим, а в будущем он будет курсировать на самых востребованных маршрутах региона, таких как Новосибирск — Барабинск, Новосибирк — Татарская и Новосибирск — Черепаново.
В вагонах установлены эргономичные сиденья с USB-розетками, система кондиционирования и обеззараживания воздуха. В электропоезде есть три санузла, а также места для провоза велосипедов. Головные вагоны оборудованы пандусами для подъема и спуска маломобильных пассажиров.
В пресс-службе ЗСЖД уточнили, что это уже шестой новый электропоезд, который вышел на маршрут в Новосибирской области в 2024 году.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что Новосибирская область заняла на 5 место по спросу на пригородные электрички в России.