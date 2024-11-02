Мизулина поддержала переименование Волгограда в Сталинград

— Я поддерживаю переименование Волгограда в Сталинград и считаю, что это действительно восстановление исторической справедливости. И если мы вспомним, что написано в Москве в Александровском саду — разве там написано «Волгоград»? Нет, там написано «Город-герой Сталинград». И сейчас, в то время, когда нацизм снова пускает свои корни в Европе, этот вопрос становится еще более актуальным. Потому что Сталинград — это непреодолимый для нацизма форпост, — заключила Екатерина Мизулина.