Синоптики сказали о снеге, который будет в Беларуси в воскресенье 3 ноября 2024

В воскресенье в Беларуси не исключен мокрый снег, который будет сопровождаться сильным порывистым ветром.
— Днем 3 ноября, в воскресенье, на большей части территории республики ожидается усиление западного ветра порывами 15−20 метров в секунду, — проинформировали в Белгидромете.
По северо-востоку Беларуси прогнозируется мокрый снег.
Что касается столицы республики, то в Минске сильный западный ветер синоптики ожидают во второй половине дня воскресенья, порывы до 15−18 метров в секунду.
Днем в Минске будет облачно с прояснениями, не исключены осадки, главным образом в виде дождя. Температура воздуха от трех до пяти тепла.
Ранее мы писали о том, что в Беларуси в 2025 году планируют поднять зарплаты бюджетникам (тут про это).