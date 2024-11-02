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Синоптики сказали о снеге, который будет в Беларуси в воскресенье 3 ноября 2024

Синоптики сказали о мокром снеге, который будет в Беларуси в воскресенье 3 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье в Беларуси не исключен мокрый снег, который будет сопровождаться сильным порывистым ветром.

— Днем 3 ноября, в воскресенье, на большей части территории республики ожидается усиление западного ветра порывами 15−20 метров в секунду, — проинформировали в Белгидромете.

По северо-востоку Беларуси прогнозируется мокрый снег.

Что касается столицы республики, то в Минске сильный западный ветер синоптики ожидают во второй половине дня воскресенья, порывы до 15−18 метров в секунду.

Днем в Минске будет облачно с прояснениями, не исключены осадки, главным образом в виде дождя. Температура воздуха от трех до пяти тепла.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси в 2025 году планируют поднять зарплаты бюджетникам (тут про это).