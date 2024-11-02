Два квартала в Уфе городская мэрия отдала в разработку

В Уфе разработают проект планировки и межевания двух кварталов. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
Из документации следует, что в разработку отдали 31,26 гектара 3-ей Пристани, ограниченные урезом реки Белой и улицами Прибельская и Бельская. Квартал в Кузнецовском затоне будет разрабатывать Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительный комитет Уфы». Территория попадает под общественно-деловую зону, зону индивидуальной жилой застройки и природных территорий рекреационного назначения.
Второй квартал расположен близ озера Кашкадан. Это будет участок в 64,75 гектара в границах улиц Новоженова, Маршала Жукова, Ватутина, Сипайловская, Самаркандская. Обозначенная территория попадает под многофункциональную зону, а также зону смешанной жилой застройки. Разработку проектов планировки и межевания взял на себя Специализированный застройщик «Проект-С-61».
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