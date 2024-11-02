Два квартала в Уфе городская мэрия отдала в разработку

Второй квартал расположен близ озера Кашкадан. Это будет участок в 64,75 гектара в границах улиц Новоженова, Маршала Жукова, Ватутина, Сипайловская, Самаркандская. Обозначенная территория попадает под многофункциональную зону, а также зону смешанной жилой застройки. Разработку проектов планировки и межевания взял на себя Специализированный застройщик «Проект-С-61».