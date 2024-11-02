Жители Шахт, Новочеркасска и Константиновска остались без света

2 ноября в 12:35 Константиновск частично остался без светы. Это касается жителей улиц Донская, Шахтная, Набережная, 9 января, Топлина, 1 мая, Калинина, Ленина, Красноармейская, Комарова, переулков Заводского и Студенческого и других улиц. Без света в Волгодонске с 13:10 остались улицы 50 летия ВЛКСМ, Волгодонского, Горького, Ленина, Думенко, Маяковского, Первомайская, Пионерская, Советская, Степная, а также переулки Октябрьский и Спортивный. В Новочеркасске множество улиц остались без света — проспект Баклановский, улицы Сармацкая, Абрикосовая, Ягодная, Нюхарева, Украинская, Булавина, Ореховая, Персиковая, Курганная, Кузнецовая, Силикатная, Локомотивная, Балочная, Зеленая, Набережная, Восточная, а также проспект Платовский, переулок Крыжановского, переулки Прямой, Снежный, Пионерский, Просторный, улицы Социалистическая, Никольская, Железнодорожная, Кривянский проезд.