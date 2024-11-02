В Омске высадится «звездный десант» триумфаторов Олимпийских игр

Торжественное представление команд пройдет 8 ноября в 18:30. 9 ноября состязания стартуют в 10:00, а в 14:30 начнется матчевая встреча за «золото». После церемонии награждения победителей и призеров состоится большая автограф-сессия, в которой примут участие все почетные гости. Оба дня вход на турнир свободный — по бесплатным билетам, которые можно уже сейчас получить в кассах G-Drive Арены.