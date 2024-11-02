В Омске высадится «звездный десант» триумфаторов Олимпийских игр

Турнир пройдет в Омске с 8 по 9 ноября. Почетные гости уже начинают проводить встречи и мастер-классы для юных спортсменов. О проведении статусных соревнований в Омске договорились губернатор Виталий Хоценко и сенатор РФ, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин.
В борьбу за победу вступят 12 команд: 8 сборных федеральных округов Российской Федерации и команды Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана.
Напомним, что турнир будет проводиться уже в пятый раз. Трижды он проходил в Омске. В Среди почетных гостей соревнований: 3-кратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, 2-кратный обладатель олимпийского «золота» Роман Власов, победители Олимпиад Михаил Мамиашвили, Мурат Карданов, Мнацакан Искандарян, Левон Джулфалакян, Камандар Маджидов, серебряный призер Олимпийских игр Даулет Турлыханов, обладатель олимпийской «бронзы» Сергей Демяшкевич, чемпионы игр «Дружба-84» Михаил Прокудин и Камиль Фаткуллин, воспитанник омской школы борьбы, 2-кратный чемпион мира и Европы Александр Игнатенко, чемпион мира и Европы Степан Маранян. Посетит соревнования и легендарный тренер Александра Карелина и Романа Власова — заслуженный тренер СССР и России Виктор Кузнецов.
В рамках турнира также пройдут встречи легенд спорта с болельщиками и общественностью. На встречах можно будет задать вопрос о развитии спорта и профессиональных секретах мастерства.
Торжественное представление команд пройдет 8 ноября в 18:30. 9 ноября состязания стартуют в 10:00, а в 14:30 начнется матчевая встреча за «золото». После церемонии награждения победителей и призеров состоится большая автограф-сессия, в которой примут участие все почетные гости. Оба дня вход на турнир свободный — по бесплатным билетам, которые можно уже сейчас получить в кассах G-Drive Арены.
После церемонии награждения победителей и призеров состоится большая автограф-сессия, в которой примут участие все почетные гости — титулованные спортсмены. А еще организаторы готовят для участников и зрителей турнира особенное событие — премьеру песни, с которой начнется первый соревновательный день.