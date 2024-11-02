Ветер ломает деревья, сносит крыши и трубы в Волгограде и области — видео

Так, на Университетском проспекте, по словам очевидцев, обрушилась облицовка у здания гипермаркета «Лента». К счастью, никто не пострадал.
А вот в Иловле досталось припаркованной неподалеку от дерева машине — огромная ветка рухнула прямо на автомобиль, рядом стоящим машинам повезло.
Водосточную трубу сорвало в Волгограде в доме на проспекте Ленина, 21. Снова досталось автомобилю. Как рассказывает автор видео, жильцы давно обращали внимание управляющей компании на то, что держится труба на честном слове.
Дерево рухнуло на улице Песчаной в Кировском районе. К счастью, все живы.
А в Волжском сильный ветер снес киоск, где продают попкорн и на остановке у «Якоря» того и гляди снесет крышу. Горожане также давно жаловались на ее состояние.
Сломало дерево и на Рыкачева, 13 в Волгограде.
Автор ролика иронизирует: «Вот так у нас весело, так безопасно учиться в техникуме».
Речь идет о строительном техникуме в Тракторозаводском районе областного центра. Штормовой ветер, по прогнозам синоптиков, продолжит бушевать в Волгоградской области еще как минимум три дня.