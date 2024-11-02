Названы находящиеся в зоне риска из-за ветра районы Воронежской области

Как сообщили в филиале «Россети Центр» «Воронежэнерго», в зонах повышенного риска находятся такие районы, как Верхнехавский, Семилукский, Новоусманский, Нижнедевицкий, Панинский, Каменский и Новохоперский.. Работы по устранению последствий непогоды будут проводиться круглосуточно до полного восстановления энергоснабжения потребителей.