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Названы находящиеся в зоне риска из-за ветра районы Воронежской области

2 ноября 2024 года на территории Воронежской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия, сопровождающиеся сильным ветром с порывами до 25 м/с.

Сейчас в Олбани: +8° 4 м/с 76% 763 мм рт. ст. +10°

В «Воронежэнерго» сообщают, что силы сотрудников будут оперативно направлены на устранение возможных последствий непогоды. Для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов подготовлено 53 резервных источника общей мощностью более 3 МВт.

Как сообщили в филиале «Россети Центр» «Воронежэнерго», в зонах повышенного риска находятся такие районы, как Верхнехавский, Семилукский, Новоусманский, Нижнедевицкий, Панинский, Каменский и Новохоперский.. Работы по устранению последствий непогоды будут проводиться круглосуточно до полного восстановления энергоснабжения потребителей.

В филиале создан оперативный штаб, который поддерживает постоянный контакт с МЧС России по Воронежской области и местными органами власти. Ведётся круглосуточный мониторинг погодных условий и состояния энергосистем.

Энергетики настоятельно рекомендуют жителям проявлять бдительность и осторожность. При обнаружении оборванных электрических проводов нельзя подходить к ним и прикасаться; вместо этого необходимо немедленно сообщить в энергетическую компанию или в МЧС.