Названы находящиеся в зоне риска из-за ветра районы Воронежской области

В «Воронежэнерго» сообщают, что силы сотрудников будут оперативно направлены на устранение возможных последствий непогоды. Для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов подготовлено 53 резервных источника общей мощностью более 3 МВт.
Как сообщили в филиале «Россети Центр» «Воронежэнерго», в зонах повышенного риска находятся такие районы, как Верхнехавский, Семилукский, Новоусманский, Нижнедевицкий, Панинский, Каменский и Новохоперский.. Работы по устранению последствий непогоды будут проводиться круглосуточно до полного восстановления энергоснабжения потребителей.
В филиале создан оперативный штаб, который поддерживает постоянный контакт с МЧС России по Воронежской области и местными органами власти. Ведётся круглосуточный мониторинг погодных условий и состояния энергосистем.
Энергетики настоятельно рекомендуют жителям проявлять бдительность и осторожность. При обнаружении оборванных электрических проводов нельзя подходить к ним и прикасаться; вместо этого необходимо немедленно сообщить в энергетическую компанию или в МЧС.