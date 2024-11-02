В МВД Кубани назвали самый криминогенный район Краснодара

Об этом в интервью изданию «КП»-Кубань сообщил руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Кубани, полковник внутренней службы Александр Рунов.
По его словам, в краевой столице сохраняется стабильная обстановка, однако динамика жизни в городе и приток туристов влияют на уровень правонарушений.
«В Краснодаре по-прежнему промышляют “форточники”, “щипачи”. Эти матерые преступники, так называемые гастролеры, действуют особенно в курортный сезон, когда в регион приезжает много туристов», — заявил господин Рунов.
Он также уточнил, что Калининский округ является самым активно развивающимся микрорайоном, привлекающим множество новых жителей. Приезд людей объясняет высокий уровень преступности.
Вместе с тем, наиболее безопасным в Краснодаре признан центральный район, где число правонарушений значительно ниже.