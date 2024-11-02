30-летнюю жительницу Кумертау не могут отыскать уже шесть дней

В Башкирии сутки разыскивают 30-летнюю Любовь Михайлову. Об этом рассказали активисты поискового-спасательного отряда «ARTUS».
Как сообщают волонтеры, местонахождение жительницы Кумертау неизвестно с 28 октября. Приметы пропавшей: ее рост — примерно 155 сантиметров, у нее среднее телосложение, окрашенные серые до плеч волосы и карие глаза. В день исчезновения был одета в черную куртку, черные лосины и белые кроссовки. Также известно, что у нее есть тату на левом запястье в виде молнии.
Волонтеры «ARTUS» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8−937−49−05−100, 02 или 112.
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