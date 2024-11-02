30-летнюю жительницу Кумертау не могут отыскать уже шесть дней

Как сообщают волонтеры, местонахождение жительницы Кумертау неизвестно с 28 октября. Приметы пропавшей: ее рост — примерно 155 сантиметров, у нее среднее телосложение, окрашенные серые до плеч волосы и карие глаза. В день исчезновения был одета в черную куртку, черные лосины и белые кроссовки. Также известно, что у нее есть тату на левом запястье в виде молнии.